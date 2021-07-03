15-річний кременчужанин катався містом на мопеді без прав

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Учора на вулиці Соломії Крушельницької патрульні зупинили транспортний засіб Viper, керманич якого порушив правила дорожнього руху.

Зупинивши транспортний засіб, інспектори з’ясували, що за кермом - 15-річний хлопець, який не має права керування вказаним транспортним засобом та не досяг віку, з якого наступає адміністративна відповідальність. Інспектори викликали на місце матір хлопця.

Після проведення роз'яснювальної та профілактичної бесіди, патрульні склали на неї адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Шановні батьки, пам’ятайте, що за неправомірні вчинки дітей, які не досягли 16-річного віку, ви несете відповідальність.

Також хочемо нагадати

Право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли

Шістнадцятирічного віку — категорії А1, А;

Вісімнадцятирічного віку — категорії В1, В, С1, С;

Дев'ятнадцятирічного віку — категорії BE, C1E, СЕ;

Двадцятиоднорічного віку — категорії D1, D, D1E, DE, Т.