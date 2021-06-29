Дмитро Колотієвський розповів про зміни в райраді та плани на найближче майбутнє

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29 червня в будівлі Кременчуцької районної ради відбулася прес-конференція, на якій Дмитро Колотієвський розповів про те, що призвело до зміни голови райради та відповів на питання журналістів.

На початку він проголосив невеличку промову, пояснивши, що основною причиною зміни голови стало те, що Антон Самаркін ігнорував свої обов’язки, чим ставив під загрозу діяльність районної ради:

- Хочу зазначити, що з 18 лютого цього року районна рада фактично була бездіяльна і не виконувала свій основний обов’язок. 20 травня пан Самаркін заборонив перебувати в Райраді більш ніж 5 особам, в той час як район вже перебував в жовтій зоні. Він не брав до уваги звернення голів територіальних громад, залишав їх без належного розгляду. 26 травня відбулося перше засідання позачергової сесії Райради, яке скінчилося хаосом та вандалізмом, спровокованим однією з політичних сил. Те ж повторювалося і на наступних сесіях, тож більшістю депутатів було прийнято рішення зібратися в іншому місці, де було висловлено недовіру Антону Самаркіну.

Дмитро Колотієвський наголосив, що з моменту обрання головою райради не допустить ніякого беззаконня і буде діяти виключно на благо громадян Кременчуцького району.

Журналістам надали матеріали про те, що за часів головування Самаркіна на райраду склали кілька судових позовів: зокрема, про невиплату зарплат працівникам та непроведення повного розрахунку при звільненні. Також до суду звернулася Кам’янопотоківська сільська рада з вимогою визнати протиправною бездіяльність Антона Самаркіна, який не вніс до порядку денного пропозиції Кам’янопотоківської сільської ради. Позов до суду подав і пан Самаркін – він стверджує, що обрання нового голови не є легітимним.

- По-перше, пана Самаркіна обрали свого часу з числа депутатів для виконання певних обов’язків. Коли ж більшість депутатів вирішила, що не довіряє пану Самаркіну і обрали нового голову, про яке захоплення влади може йти мова? По-друге, депутати мали повне право проводити сесію, якщо таке бажання є в принаймні третини депутатів, це чітко визначено законодавчими нормами, - прокоментував депутат районної ради Олександр Клімовських.

Щодо планів на найближче майбутнє, то Дмитро Колотієвський перш за все планує повернути ЦРЛ та ПМСД у власність громад та забезпечити дотримання конституційних прав людей на освіту та медичне обслуговування.

Наприкінці зустрічі пан Колотієвський запросив журналістів на чергову сесію райради, що відбудеться 30 червня о 10.00.

В той самий час в мерії на засіданні виконавчого комітету міської ради мер Кременчука Віталій Малецький чітко висловив свою позицію з приводу зміни голови Кременчуцької районної ради:

- Фактично, вони захопили і використовують адмінбудівлю. Після того, як суд поставить крапку в цьому питанні, зможемо точно сказати, відбулися зміни в Райраді, чи ні. На мою думку – ні.