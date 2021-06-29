Дмитро Колотієвський розповів про зміни в райраді та плани на найближче майбутнє

29 червня в будівлі Кременчуцької районної ради відбулася прес-конференція, на якій Дмитро Колотієвський розповів про те, що призвело до зміни голови райради та відповів на питання журналістів.
На початку він проголосив невеличку промову, пояснивши, що основною причиною зміни голови стало те, що Антон Самаркін ігнорував свої обов’язки, чим ставив під загрозу діяльність районної ради:
Дмитро Колотієвський наголосив, що з моменту обрання головою райради не допустить ніякого беззаконня і буде діяти виключно на благо громадян Кременчуцького району.
Журналістам надали матеріали про те, що за часів головування Самаркіна на райраду склали кілька судових позовів: зокрема, про невиплату зарплат працівникам та непроведення повного розрахунку при звільненні. Також до суду звернулася Кам’янопотоківська сільська рада з вимогою визнати протиправною бездіяльність Антона Самаркіна, який не вніс до порядку денного пропозиції Кам’янопотоківської сільської ради. Позов до суду подав і пан Самаркін – він стверджує, що обрання нового голови не є легітимним.
Щодо планів на найближче майбутнє, то Дмитро Колотієвський перш за все планує повернути ЦРЛ та ПМСД у власність громад та забезпечити дотримання конституційних прав людей на освіту та медичне обслуговування.
Наприкінці зустрічі пан Колотієвський запросив журналістів на чергову сесію райради, що відбудеться 30 червня о 10.00.
В той самий час в мерії на засіданні виконавчого комітету міської ради мер Кременчука Віталій Малецький чітко висловив свою позицію з приводу зміни голови Кременчуцької районної ради: