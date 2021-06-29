СБУ використає спецтехніку та озброєння на Лубенщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 406 Коментарів: 1

Відзавтра і до 2 липня у Лубнах та на території Лубенського району тренуватимуться СБУшники.

За офіційними даними, координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Полтавській області проведе планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання.

Масштабні тренування відбудуться на території м. Лубен та Лубенського району в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння. Під час навчань буде відпрацьовано алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам, а також перевірено рівень захисту потенційно уразливих об’єктів.

Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, тобто людям можуть заборонити пересуватися містом. Те ж чекає і на транспорт. Можлива перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Управління СБ України в Полтавській області звертається до жителів міста та регіону із розумінням поставитись до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців та попереджує про необхідність мати при собі під час проведення навчань документи, що посвідчують особу.

Тренування проводяться у повній відповідності до вимог діючого законодавства України з безумовним дотриманням прав та свобод людини.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання інформації щодо протиправних дій невідомих осіб просимо повідомляти правоохоронців на гарячу лінію УСБУ в Полтавській області за номером (0532) 56-28-26 або за номером 102 Національної поліції.