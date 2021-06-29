Підприємці скаржаться: через стихійну торгівлю не можуть під'їхати до власних магазинів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 165 Коментарів: 2

Протягом останнього тижня від підприємців надходило багато скарг, що на зупинці «Героїв України» і біля колишнього кафе «Казка» процвітає стихійна торгівля. За словами начальниці управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмили Жорняк, обурюються підприємці, які працюють там легально:

– Вони телефонували і мені, і декілька разів вони зверталися до служби допомоги мера, і писали письмові звернення про те, що вже (стихійні торговці – ред.) так розташувалися, що неможливо під'їхати до власного магазину.

Вона сказала, що будуть просити, аби долучилися представники правоохоронних органів, щоб не лише її управління та управління контролю за станом благоустрою займалися цим питанням. Мер дав доручення підготувати офіційного листа до керівника поліції за його підписом.

- Втрачається діалог. Робота дільничних інспекторів не видна, робота профілактична – ну так, по виклику і для того, щоб списати через 2 місяці справу. Вчора в'їжджав в Кременчук в дві години ночі, за мостом бачив дві прекрасні ситуації: одну фуру патрульна поліція за мостом зупинила, іншу вела по мосту і на третю чекала біля в'їзду на міст. Якщо у нас є якесь розуміння про те, що у місті треба наповнювати бюджет, організовувати процеси харчової і побутової безпеки (бо невідомо що і в яких умовах там зберігається і продається), то давайте залучати патрульну поліцію, Національну поліцію до цих процесів. Дуже класна робота: стояти перед мостом чекати фуру, а потім з виключеними проблисковими їхати за нею або сидіти у відремонтованому поліційному відділку і чекати, може, хтось до тебе прийде, щось вдасться заробити. Давайте листа і будемо з колегами розмовляти більш серйозною мовою, - відповів міський голова Віталій Малецький.

Людмила Жорняк повідомила, що вже підготовані графіки рейдів, в і липні, вона сподівається, поліція долучиться до них.