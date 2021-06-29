Фотофакт: у дворі на Київській пів дерева впало на дитячий майданчик

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 632

29 червня у дворі між буд. №12 та №14 на Київській від деревини відкололась ледь не половина. Фото до редакції надіслав читач Олексій.

Гілка впала прямісінько на дитячий майданчик. Інформації про потерпілих не надходило.