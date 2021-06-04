У юної кременчужанки дисфункція шунта - необхідні кошти на лікування

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 623

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування дисфункції шунта.

- Дисфункція шунта - припущення лікарів з обласної клінічної лікарні. 7 червня ми лягаємо у неврологічне відділення на повне обстеження. Перше, що необхідно було зробити — МРТ, щоб бачити повну картину. Боже, дай мені сил пережити все це у 7 раз, - розповіла Анна Шарлай. - Нас чекає тиждень перебування у відділенні, а якщо все-таки підтвердиться дисфункція шунта, то мінімум місяць. Карина має пройти ортопеда, ендокринолога, ЛОРа. Дорогі друзі, ми дуже потребуємо вашої підтримки, по можливості підтримайте нас матеріально.