Кременчук, Благодійність

У юної кременчужанки дисфункція шунта - необхідні кошти на лікування

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 623

Маленька кременчужанка має діагноз ДЦП

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування дисфункції шунта. 

«Останній тиждень кричала не своїм голосом та роздирала обличчя», - мама Карини Шарлай збирає допомогу
- Дисфункція шунта - припущення лікарів з обласної клінічної лікарні. 7 червня ми лягаємо у неврологічне відділення на повне обстеження. Перше, що необхідно було зробити — МРТ, щоб бачити повну картину. Боже, дай мені сил пережити все це у 7 раз, - розповіла Анна Шарлай. - Нас чекає тиждень перебування у відділенні, а якщо все-таки підтвердиться дисфункція шунта, то мінімум місяць. Карина має пройти ортопеда, ендокринолога, ЛОРа. Дорогі друзі, ми дуже потребуємо вашої підтримки, по можливості підтримайте нас матеріально. 
На лікування Карини Шарлай потрібні кошти.
Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)
0
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх