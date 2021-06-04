У юної кременчужанки дисфункція шунта - необхідні кошти на лікування

Маленька кременчужанка має діагноз ДЦП
Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування дисфункції шунта.
- Дисфункція шунта - припущення лікарів з обласної клінічної лікарні. 7 червня ми лягаємо у неврологічне відділення на повне обстеження. Перше, що необхідно було зробити — МРТ, щоб бачити повну картину. Боже, дай мені сил пережити все це у 7 раз, - розповіла Анна Шарлай. - Нас чекає тиждень перебування у відділенні, а якщо все-таки підтвердиться дисфункція шунта, то мінімум місяць. Карина має пройти ортопеда, ендокринолога, ЛОРа. Дорогі друзі, ми дуже потребуємо вашої підтримки, по можливості підтримайте нас матеріально.
На лікування Карини Шарлай потрібні кошти.
Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)