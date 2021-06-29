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В ДТП на трасі загинув водій фури

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 804

 

Його пасажирка у лікарні

29 червня, близько 7.00, на автошляху «Дніпро-Решетилівка», поблизу села Пасічники, сталася ДТП.

Як повідомляє пресслужба поліції, зіткнулися вантажівки DAF та Mercedes. Унаслідок ДТП водій Mercedes від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. А жінку-пасажирку госпіталізували із тілесними ушкодженнями.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху,  якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії у ході яких встановлюються обставини та причини ДТП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП смертельное ДТП
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