В Кременчуге прошли соревнования по классическому жиму штанги лёжа, народному жиму и армрестлингу

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28 июня на площади ДК «Нефтехимик» прошли соревнования открытого первенства ПАО «Укртатнафта» по классическому жиму штанги лёжа, народному жиму и армрестлингу.





В соревнованиях по классическому жиму приняли участие 6 атлетов. Спортсмены соревновались в абсолютной весовой категори, где победитель определялся по коэффициенту соотношения собственного веса и показанному результату. 1 место кубок, медаль и денежную премию завоевал Максим Вольвак из Горишных Плавней, результат 180 кг -80.78 балов. 2 место у его земляка Альберта Литвинова 165 кг -75.48 балов. 3 место у спортсмена из СК «Нефтехимик» Богдана Савосько 125 кг-62.14 балов.





В открытом первенстве по народному жиму приняли участие 7 спортсменов, которые поднимали штангу на количество повторений, вес снаряда был равен собственному весу атлета. 1 место кубок медаль и денежную премию завоевал Александр Невмывако, представляющий 1 производство и СК «Нефтехимик», его результат 97.5 кг -54 повторения. На втором месте Андрей Пазинин - представитель 33 цеха, его результат 80 кг-28 повторений. На третьем месте Альберт Литвинов из Горишных Плавней, результат 100 кг -23 повторения.





Открытое первенство ПАО «Укртатнафта» по армрестлингу собрало рекордное количество участников - 19 спортсменов из Харькова, Полтавы, Житомира, Кобеляк, Кременчуга. 1 место кубок, медаль, диплом и денежную премию завоевал Александр Телятник из Харькова, представляющий команду «Бабаев-тим». На 2 месте Эдуард Билык, представляющий цех №30 и СК «Нефтехимик». На 3 месте Давид Бороденков из Кременчуга СК «Титан».