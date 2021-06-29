У відділі екології мерії Кременчука не побачили масової загибелі риби у Дніпрі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 299

Там заявили, що масової загиблі риби не виявлено. А на фото – те, що на власні очі побачив журналіст ТЪ біля острову Зелений















Фото: Ірина Андрєєва

Після засідання виконкому у мерії відповіли на запитання журналістів щодо загибелі риби у Дніпрі. Ситуацію прокоментував керівник відділу екології Олексій Федюн. За його словами, 28 і 29 червня відділ екології моніторив ситуацію на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах разом з з управлінням держагентства рибного господарства в Полтавській області.

- За даними інспекторів рибоохорони, масової загиблі риби не виявлено, - заявив Олексій Федюн.

За його словами, те, що бачать кременчужани, може бути пов’язано з тим, що ГЕС дає багато води, у плавнях заповнюються мілководні водоймища.

- А коли вода сходить, може бути загибель риби. Але інспектори кажуть, що вона не масова, -каже Олексій Федюн.

За його словами, ГЕС і на вихідних пропускала воду – щоб збільшили пропуск води і поліпшити киснем. Підприємство «Аква-Сервіс» обкосить острів Фантазію «Труксором», щоб не було застійних явищ і цвітіння.

А на фото – те, що сьогодні побачила наш журналіст Ірина Андрєєва біля острову Зелений. Якщо це не масовий замор, то як виглядає масовий?



