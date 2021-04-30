«Антикоронавірусний батальйон» склав протоколи на «Маркетопт» та шаурміста з Центрального ринку

«Антикоронавірусний батальйон» склав два протоколи через порушення карантинних вимог. Перший – 24 квітня – на підприємця, який торгує шаурмою біля Центрального ринку за ст. 44-3* (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП; другий – 27 квітня – на магазин «Маркетопт». Про це розповіла начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк:
За 26-29 квітня «антикоронавірусний батальйон» перевірив близько 800 об'єктів у місті, було багато звернень на обласний контактний центр через карантинні порушення. Суб'єктам господарювання виписували приписи, бо фіксували недотримання покупцями та працівниками маскового режиму, великі скупчення людей.
Людмила Жорняк розповіла, що у Кременчуці є проблема з процвітанням осередків стихійної торгівлі, наприклад, на проспекті Лесі Українки, біля будинку 39:
Вона пояснила, що на Лесі Українки виїжджали представники управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики та управління контролю за станом благоустрою, але стихійні торговці не реагували на них. Тому Людмила Жорняк звернулася до представників правоохоронних органів з проханням допомогти їм розібратися у цій ситуації.
Мер Віталій Малецький зазначив, що цими вихідними «антикоронавірусний батальйон» не проводитиме планових перевірок підприємців, як на минулих вихідних:
Він звернувся до кременчужан з проханням на свята дотримуватися карантинних вимог та уникати скупчень людей: