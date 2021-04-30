«Антикоронавірусний батальйон» склав протоколи на «Маркетопт» та шаурміста з Центрального ринку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 198 Коментарів: 2

«Антикоронавірусний батальйон» склав два протоколи через порушення карантинних вимог. Перший – 24 квітня – на підприємця, який торгує шаурмою біля Центрального ринку за ст. 44-3* (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП; другий – 27 квітня – на магазин «Маркетопт». Про це розповіла начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк:





- «Маркеопт» неодноразово попереджали. Порушення – скупчення, відсутність масок у продавців і покупців.





За 26-29 квітня «антикоронавірусний батальйон» перевірив близько 800 об'єктів у місті, було багато звернень на обласний контактний центр через карантинні порушення. Суб'єктам господарювання виписували приписи, бо фіксували недотримання покупцями та працівниками маскового режиму, великі скупчення людей.





Людмила Жорняк розповіла, що у Кременчуці є проблема з процвітанням осередків стихійної торгівлі, наприклад, на проспекті Лесі Українки, біля будинку 39:





- Вчора мені телефонували ті підприємці, які мають магазини та дотримуються карантинних вимог. Вони питають, чому перед ними стоїть така величезна кількість незаконних об'єктів. Люди обурені і кажуть: «Чому ми маємо торгувати у магазинах, а вони торгують перед нами?!»





Вона пояснила, що на Лесі Українки виїжджали представники управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики та управління контролю за станом благоустрою, але стихійні торговці не реагували на них. Тому Людмила Жорняк звернулася до представників правоохоронних органів з проханням допомогти їм розібратися у цій ситуації.





Мер Віталій Малецький зазначив, що цими вихідними «антикоронавірусний батальйон» не проводитиме планових перевірок підприємців, як на минулих вихідних:





- Але наказ про транспорт і можливість його виїзду підготовлений, водії є, машини є, у разі необхідності, якщо ми побачимо, що ситуація почне виходити з-під контролю, я прошу поновити виїзди щодо контролю закладів торгівлі, громадського харчування.





Він звернувся до кременчужан з проханням на свята дотримуватися карантинних вимог та уникати скупчень людей:





- Якщо ми нормально проводимо пасхальні вихідні, то у нас епідемія йде на спад, ми далі виходимо та починаємо нормально жити і працювати. Поки що продовжуємо працювати по обмеженням червоної зони, але дуже сподіваємося, що найближчим часом вони будуть зняті для всієї Полтавської області і Кременчука зокрема.



