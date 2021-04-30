На Полтавщині посадовці Укргазвидобування накрали газу на понад 4 млн грн

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 583

Вони завантажували у ємності на 4-6 тонн більше, ніж офіційно придбаної продукції, а потім бізнесмени нелегально перепродавали паливо на АЗС

На Полтавщині Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання скрапленого газу чиновниками держпідприємства АТ «Укргазвидобування». Як повідомляє пресслужба СБУ, дії посадовців завдали збитків державі на понад 4 млн грн.





За даними досудового слідства, товариство реалізовувало продукцію комерційним структурам, які перемагали у тендерах. Оперативники спецслужби встановили, що посадовці Укргазвидобування завантажували ємності комерсантів на 4-6 тонн більше, ніж офіційно придбаної продукції. Для прикриття оборудки організатори підробляли офіційну документацію держструктури.









Потім бізнесмени нелегально перепродавали паливо на АЗС у кількох областях України. За попередніми даними, лише за перший квартал 2021 року через корупційну схему організатори оборудок викрали майже 200 тонн скрапленого газу на загальну суму майже 4 млн грн. за ринковими цінами.





Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» під час завантаження двох автоцистерн на об’єкті АТ «Укргазвидобування». У ході проведення слідчих дій на робочому місці та у місцях проживання посадовців товариства вилучили:

понад 2,2 млн грн готівки;

обладнання для «зливу» скрапленого газу;

чорнову документацію щодо незаконно реалізованої продукції;

вантажні транспортні засоби;

50 тонн скрапленого газу.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами їх проведення причетним особам планується пред’явити підозру за ст.191 Кримінального кодексу України.