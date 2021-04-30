Кременчук, Коронавірус / Карантин

На 187 000 грн у перший день наклали штрафів на кременчуцьких водіїв громадського транспорту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 124 Коментарів: 1

 

Протоколи оскаржуватимуть в суді

Протягом трьох днів у Кременчуці тривала перевірка транспорту, яку проводили правоохоронці з Полтави. У перший день наклали штрафів на 187 000 грн, про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький відповідаючи на питання «Телеграфа».


«До Кременчука направили «каральний загін», - мер про денну зупинку транспорту


- З цих протоколів до суду зможуть дійти один або два. Вони складені не дуже коректно. Фактаж, який там викладений не буде мати підтвердження. Кількість протоколів дуже велика, на 187 000 грн штрафу накладено на водіїв приватного та комунального транспорту лише за перший день, у другий день було трохи менше, - зауважив міський голова. 
0
Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт карантин
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

25
Roman A.:
Сьогодні, 13:12

Мер поиготовился выплачивать?


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх