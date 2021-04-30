У Кременчуці таки НЕ відключать гарячу воду

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 380 Коментарів: 2

Уряд продовжив дію ПСО - тобто підприємства теплоенергетики і надалі отримають газ за спеціальною ціною, але лише до 20 травня

Уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів). Щойно повідомлення про це з'явилося в телеграм-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Тобто підприємства теплоенергеттики і надалі отримають газ за спеціальною ціною від НАК «Нафтогаз України», але лише до 20 травня. Далі підприємства ТКЕ мають укласти угоди з постачальниками газу, і ще питання: чи вистачить на це часу. Проте уряд і далі обіцяє українцям «справедиві тарифи».





Рішення уряду означає, щоз 1 травня у Кременчуці НЕ відключать гарячу воду. Це підтвердив віцемер з комунальних питань Іван Москалик.





Цитуємо повідомлення Шмигаля:



