У Кременчуці таки НЕ відключать гарячу воду

Уряд продовжив дію ПСО - тобто підприємства теплоенергетики і надалі отримають газ за спеціальною ціною, але лише до 20 травня
Уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів). Щойно повідомлення про це з'явилося в телеграм-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Тобто підприємства теплоенергеттики і надалі отримають газ за спеціальною ціною від НАК «Нафтогаз України», але лише до 20 травня. Далі підприємства ТКЕ мають укласти угоди з постачальниками газу, і ще питання: чи вистачить на це часу. Проте уряд і далі обіцяє українцям «справедиві тарифи».
Рішення уряду означає, щоз 1 травня у Кременчуці НЕ відключать гарячу воду. Це підтвердив віцемер з комунальних питань Іван Москалик.
Цитуємо повідомлення Шмигаля:
Вітаємо підписання Президентом закону №2458, який допоможе встановити справедливі тарифи та забезпечить споживачів більш якісними житлово-комунальними послугами.
📌 Одне з важливих положень цього закону — це впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг. Ця норма дозволить комунальним підприємствам, які постачають тепло та гарячу воду, покращити свій фінансовий стан та гарантуватиме якість послуг для споживачів.
📌 Водночас Уряд продовжив ПСО для теплокомуненерго до 20 травня для того, аби комунальні підприємства могли провести переговори, визначити найкращі пропозиції щодо закупівлі газу та укласти всі необхідні контракти.
ℹ️ Скасування ПСО дає можливість для комунальних підприємств купувати газ у тих постачальників, які запропонують найкращу ціну. На практиці це означає, що місцева влада, яка є власником комунальних підприємств, зможе закупити газ влітку за найнижчими цінами. Далі цей газ зберігатиметься в газосховищах, і під час опалювального сезону комунальні підприємства не будуть залежати від різких стрибків цін на ринку газу.
В комплексі це дає місцевій владі механізм, який дозволить самостійно знижувати тарифи для українців на тепло та гарячу воду, не накопичувати борги за спожитий газ, а також нести повну відповідальність за тарифи перед людьми. Це важлива частина і реформи децентралізації, і оздоровлення сектору енергетики.