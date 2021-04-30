Чи отримають кременчуцькі бюджетники зарплату за квітень до пасхальних свят

Мер Малецький каже, що все залежатиме від сьогоднішніх надходжень до міського бюджету
30 квітня на засіданні виконкому обговорювали питання щодо того, чи отримають бюджетники зарплату за квітень до свят (зокрема, мова йшла про вихователів і технічний персонал шкіл).
Міський голова Віталій Малецький повідомив, що вчора, 29 квітня, до міського бюджету надійшло 12 млн грн.
- Ми з 11.30 починаємо сьогодні працювати з казначейством і податковою для того, щоб змобілізувати кошти і закрити по максимуму виплату заробітної плати. Тому сказати, хто ще сьогодні не отримав або не отримає досить важко, адже ми не знаємо надходжень сьогоднішнього дня. Ми їх будемо знати лише о 15.00. Після 15.00 другий раз будемо фінансуватись. Сподіваюсь, що ми з мінімальними цифрами недофінансування вийдемо з сьогоднішнього останнього банківсько-казначейського дня, і всі отримають вчасно ті кошти, які мають отримати як зарплату.