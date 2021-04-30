Чи отримають кременчуцькі бюджетники зарплату за квітень до пасхальних свят

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 278 Коментарів: 1

30 квітня на засіданні виконкому обговорювали питання щодо того, чи отримають бюджетники зарплату за квітень до свят (зокрема, мова йшла про вихователів і технічний персонал шкіл).





Міський голова Віталій Малецький повідомив, що вчора, 29 квітня, до міського бюджету надійшло 12 млн грн.





- Ми з 11.30 починаємо сьогодні працювати з казначейством і податковою для того, щоб змобілізувати кошти і закрити по максимуму виплату заробітної плати. Тому сказати, хто ще сьогодні не отримав або не отримає досить важко, адже ми не знаємо надходжень сьогоднішнього дня. Ми їх будемо знати лише о 15.00. Після 15.00 другий раз будемо фінансуватись. Сподіваюсь, що ми з мінімальними цифрами недофінансування вийдемо з сьогоднішнього останнього банківсько-казначейського дня, і всі отримають вчасно ті кошти, які мають отримати як зарплату.