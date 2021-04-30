ДТП у Щербаках очима водія Mercedes: момент аварії (18+)

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 1 573 Коментарів: 4

Чоловік саме їхав до Полтави, щоб поміняти скло...

До редакції потрапило відео з моментом вчорашньої ДТП у Щербаках, де зіткнулися вантажівки Scania, бітумовоз, легковик ВАЗ 2110 та позашляховик Mercedes. Відео нам надіслав водій Mercedes Олег. Чоловік саме їхав до Полтави, щоб поміняти скло на автівці...





Судячи з відео, ВАЗ обігнав бітумовоз і наче повернувся у свою смугу, але потім знову опинився на зустрічці. Scania, намагаючись уникнути зіткнення з ВАЗом, зіткнулась з Mercedes'ом.





Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!





Нагадаємо, що унаслідок зіткнення сильно постраждав водій ВАЗа, також травми отримала 2-річна дівчинка, яка знаходилася у легковику.



