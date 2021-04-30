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ДТП у Щербаках очима водія Mercedes: момент аварії (18+)

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 1 573 Коментарів: 4

 

Чоловік саме їхав до Полтави, щоб поміняти скло...

До редакції потрапило відео з моментом вчорашньої ДТП у Щербаках, де зіткнулися вантажівки Scania, бітумовоз, легковик ВАЗ 2110 та позашляховик Mercedes. Відео нам надіслав водій Mercedes Олег. Чоловік саме їхав до Полтави, щоб поміняти скло на автівці...


Судячи з відео, ВАЗ обігнав бітумовоз і наче повернувся у свою смугу, але потім знову опинився на зустрічці. Scania, намагаючись уникнути зіткнення з ВАЗом, зіткнулась з Mercedes'ом.


Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!


Нагадаємо, що унаслідок зіткнення сильно постраждав водій ВАЗа, також травми отримала 2-річна дівчинка, яка знаходилася у легковику.


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Автор: Руслана Горгола Джерело відео: читач Олег
Теги: ДТП
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Коментарі: 4

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zzzzzz:
Сьогодні, 12:27

Ниого съездить стекло поменять


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ulyanov:
Сьогодні, 12:34

Автор відео не зовсім правий - водій легковика не вискакував на зустрічну смугу і не підрізав. Скоріше за все, водій молодий, до 30 років. Він хотів зробити маневр обгону, побачив зустрічний автомобіль, і повернувся в свою смугу, але при цьому різко  або зманеврував, або загальмував. А у ВАЗів є особливість - вони гальмують не рівномірно, і при різкому гальмуванні їх заносить. Його авто занесло і він вїхав в заднє колесо Сканії, ну, а далі все видно. 

 


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GAndy:
Сьогодні, 13:10

Цитата: ulyanov
А у ВАЗів є особливість - вони гальмують не рівномірно, і при різкому гальмуванні їх заносить

Это особенность владельца, который не следит за машиной, а так же сссровских сборщиков, которые нихера не собираютнормльано. Машины с завода идут херовые. Как и все в ссср.

Сам имел неосторожность купить 2111, многое пришлось перебрать. В том числе и регулировать тормоза.


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почемучка:
Сьогодні, 13:14

Цитата: ulyanov
Автор відео не зовсім правий
Ага))) Автор віде що бачив ДТП меньше знає ніж пан Ульянов який про ДТП судить по відео зняте на калькулятор)))


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