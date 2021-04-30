На початку тижня спостерігався спад: як зараз працює транспорт у Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 677

На початку тижня у Кременчуці спостерігався спад транспорту, який виходив на лінії. Впродовж тижня виходило 40-45 тролейбусів та 8 автобусів комунальної власності. За словами керівника управління транспорту Руслана Івашини, на початку тижня спостерігався спад маршруток.





- Спочатку тижня був спад. Виходило близько 90 одиниць приватного транспорту. Під кінець тижня і сьогодні - 150 одиниць вийшло на маршрути в режимі спецперевезень, - додав Руслан Івашина.





На засіданні штабу міський голова Віталій Малецький зауважив, що сподівається, що не буде тотальних перевірок. Мер додав, що наступні перевірки будуть стосуватися лише дотримання маскового режиму.





- Прошу вибачення у кременчужан. Які спізнилися на роботу, хто не встиг вчасно потрапити до медичного закладу або не зміг довести дитину в садочок, протягом цих трьох днів, коли полтавські «летючі загони» наводили лад, - сказав міський голова.