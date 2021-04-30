Кременчук, Коронавірус / Карантин

На початку тижня спостерігався спад: як зараз працює транспорт у Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 677

 

Міський голова Кременчука сподівається, що наступні перевірки стосуватимуться лише дотримання маскового режиму 

На початку тижня у Кременчуці спостерігався спад транспорту, який виходив на лінії. Впродовж тижня виходило 40-45 тролейбусів та 8 автобусів комунальної власності. За словами керівника управління транспорту Руслана Івашини, на початку тижня спостерігався спад маршруток. 


- Спочатку тижня був спад. Виходило близько 90 одиниць приватного транспорту. Під кінець тижня і сьогодні - 150 одиниць вийшло на маршрути в режимі спецперевезень, - додав Руслан Івашина. 


На засіданні штабу міський голова Віталій Малецький зауважив, що сподівається, що не буде тотальних перевірок. Мер додав, що наступні перевірки будуть стосуватися лише дотримання маскового режиму. 


- Прошу вибачення у кременчужан. Які спізнилися на роботу, хто не встиг вчасно потрапити до медичного закладу або не зміг довести дитину в садочок, протягом цих трьох днів, коли полтавські «летючі загони» наводили лад, - сказав міський голова. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт карантин
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