На початку тижня спостерігався спад: як зараз працює транспорт у Кременчуці

Міський голова Кременчука сподівається, що наступні перевірки стосуватимуться лише дотримання маскового режиму
На початку тижня у Кременчуці спостерігався спад транспорту, який виходив на лінії. Впродовж тижня виходило 40-45 тролейбусів та 8 автобусів комунальної власності. За словами керівника управління транспорту Руслана Івашини, на початку тижня спостерігався спад маршруток.
На засіданні штабу міський голова Віталій Малецький зауважив, що сподівається, що не буде тотальних перевірок. Мер додав, що наступні перевірки будуть стосуватися лише дотримання маскового режиму.