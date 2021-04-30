КВБЗ блокує ремонт ескалатора на вокзалі Києва: поскаржились АМКУ та Держаудитслужбі

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Адмінколегія АМКУ 28 квітня прийняла до розгляду скаргу ТОВ «Інструментальний завод» на тендері філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» щодо ескалаторів очікуваною вартістю 15,58 млн грн, повідомляється у системі «Прозорро».









Нагадаємо, що залізничники цьогоріч хочуть купити два паралельні ескалатори посиленого типу «Heavy-Duty» для вестибюля Центрального вокзалу Києва. «Інструментальний завод» поскаржився, що замовник визначив предмет закупівлі як товари, але включив у нього купу послуг і робіт:

виготовлення проекту на заміну двох ескалаторів,

отримання позитивного висновку експертизи проекту;

виготовлення облікового паспорта на об’єкт культурної спадщини;

виготовлення документації до охоронного договору на об’єкт культурної спадщини;

отримання необхідних висновків щодо несучої спроможності існуючих будівельних конструкцій;

технічний сервіс/обслуговування на п’ять років;

демонтаж існуючих ескалаторів;

декоративне оздоблення ескалаторів, парапетів та інших елементів приміщень.

Як пишуть «Наші гроші» , замовник порушив закон, не розділивши закупівлю товарів, робіт і послуг на лоти.









Скаржник стверджує, що в Україні немає жодного виробника ескалаторів, який би надавав ще й послуги з розробки будівельних проектів чи виконання будівельних робіт. А тому, мовляв, вимоги тендеру є дискримінаційними відносно виробників на користь посередників. До того ж, як вважає компанія, строк постачання надто малий для виконання всього переліченого. Також він заявив, що дозвіл на проведення будівельних робіт на об’єкті культурної спадщини, яким визнано вокзал, замовник має отримати сам.





У тендерній документації такі вимоги пояснювались необхідністю уникнути постачання товару, який не відповідатиме технічним вимогам, що буде виявлено лише при введенні в експлуатацію. Також замовник писав, що хоче не допустити розподілу відповідальності та ухилення від виконання постачальником зобов’язань, визначених до предмета закупівлі щодо введення ескалаторів в експлуатацію та надання послуг, пов’язаних з постачанням.





Ще замовник вимагає аналогічний договір за останні три роки на поставку підіймально-транспортного обладнання (ескалатора, ліфта чи траволатора) вартістю не менше третини очікуваної суми. На думку заводу, це дискримінує вітчизняних виробників, бо за останні п’ять років жоден український замовник не купував аналогічних товарів (ескалаторів).





Адмінколегія АМКУ прийняла скаргу до розгляду, який відбудеться 13 травня, о 15.00.





Крюківський вагонзавод, котрий заснував «Інструментальний завод», поскаржився в Держаудитслужбу на включення робіт і послуг у закупівлю товарів.