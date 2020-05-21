КВСЗ сделает эскалаторы для столичного Центрального ж/д вокзала

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В ближайшие дни УЗ подпишет договор с КВСЗ на поставку новых эскалаторов, которые установят в холле Центрального железнодорожного вокзала Киева. Об этом в фейсбуке сообщил и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Иван Юрик.





«Укрзалізниця» установит новые эскалаторы отечественного производства в вестибюле Центрального вокзала. Мы имели долгий процесс поиска лучшего варианта приоритетного для нас вопроса. Решение найдено, на днях уже заключаем соглашение. Руководствовались рядом критериев, тщательно изучили все предложения. Лучший вариант - у Крюковского вагоностроительного завода», - проинформировал руководитель ж/д компании.



