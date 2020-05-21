«Кремінь» залишиться у Першій лізі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 609









Фото: Анатолій Янголь

Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді. Відповідне рішення прийняли сьогодні на Раді ліг ПФЛ, що відбувся на стадіоні «Оболонь-Арена» у Києві.





6 клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом в повному вигляді, 8 клубів проголосували проти (Кремінь, Гірник-Спорт, Миколаїв, Минай, Прикарпаття), один клуб утримався.





- Новий чемпіонат розпочинається орієнтовно на початку вересня. Результати цього чемпіонату та система переходу між лігами (плей-офф чи по системі набраних очок) визначать на засіданні виконкому. У будь-якому випадку «Кремінь» не вилітає й залишається у Першій лізі, - повідомив пресслужбі клубу заступник директора МФК «Кремінь» Вадим Маньковський.



Клуби не змогли вирішити на Раді ліг, в якому вигляді необхідно завершити чемпіонат Першої ліги. Розглядають варіант, що чемпіонат Першої ліги може бути дограний як міні-турнір за підвищення в класі в УПЛ і за право залишитися в лізі (між командами, які посіли 15 та 16 місце та командами Другої ліги). Також розглядаються варіанти залишити поточне турнірне становище команд або анулювати результати сезону. Прийняте рішення згодом буде направлено на виконком УАФ для затвердження.



У Другій лізі вирішили достроково завершити чемпіонат.