З понеділка Полтавщина вийде з червоної зони – перший віцегубернатор Лунін

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Такий прогноз Дмитро Лунін, перший заступник голови Полтавської ОДА (на фото ліворуч) дає виходячи з показників захворюваності

- З понеділка Полтавщина вийде з червоної зони, - такий прогноз дав перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, коментуючи ситуацію із карантином у Полтавській області.





Про це він сказав, коментуючи ситуацію з транспортом у Кременчуці: мерія міста, нагадаємо, не виконала припис області та не зупинила перевезення. Через це виник конфлікт між мерією та ОДА.





Наразі мер Малецький називає це «конструктивним конфліктом», а віцегубернатор каже, що вихід з червоної зони найближчим часом зніме напруження.





Щодо показників: вже другий день не фіксується перевищення рівня госпіталізації, тож є надія на вихід з червоної зони.





Сьогодні Дмитро Лунін приїхав до Кременчука, щоб ознайомитися з ходом робіт з реконструкції приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Про це – читайте пізніше у нашій стрічці новин.