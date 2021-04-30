Кременчук, Коронавірус / Карантин

З понеділка Полтавщина вийде з червоної зони – перший віцегубернатор Лунін

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 2 230

 

Такий прогноз Дмитро Лунін, перший заступник голови Полтавської ОДА (на фото ліворуч) дає виходячи з показників захворюваності

- З понеділка Полтавщина вийде з червоної зони, - такий прогноз дав перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, коментуючи ситуацію із карантином у Полтавській області.


Про це він сказав, коментуючи  ситуацію з транспортом у Кременчуці: мерія міста, нагадаємо, не виконала припис області та не зупинила перевезення. Через це виник конфлікт між мерією та ОДА.


Наразі мер Малецький називає це «конструктивним конфліктом», а віцегубернатор каже, що вихід з червоної зони найближчим часом зніме напруження.


Щодо показників: вже другий день не фіксується перевищення рівня госпіталізації, тож є надія на вихід з червоної зони.


Сьогодні Дмитро Лунін приїхав до Кременчука, щоб ознайомитися з ходом робіт  з реконструкції приймального відділення лікарні інтенсивного  лікування «Кременчуцька». Про це – читайте пізніше у нашій стрічці новин.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: карантин коронавірус
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