На 101-му кварталі жінка на позашляховику збила дитину і втекла

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 1 738 Коментарів: 1

30 квітня, о 12.55, на кв.101 в районі будинку №3 жінка за кермом чорного позашляховика збила 9-річну дитину та втекла з місця пригоди. Про це ТЪ розповіла мама постраждалого.





Хлопчик йшов з другом, автівка наїхала йому на ногу. Жінка вийшла з автівки, накричала на дитину, сіла назад і поїхала. Хлопець запам'ятв, що на задньому сидіні у водійки була ще руда собака.





Зараз дитина у лікарні, в нього опухла нога. Мама розшукує свідків події. Якщо ви щось бачили, або знаєте водійку - дзвоніть за тел. 098-04-59-129 (Олена).





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Як повідомили у пресслужбі поліції, дитина отримала незначні травми. На місці працюють патрульні.