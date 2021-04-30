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На 101-му кварталі жінка на позашляховику збила дитину і втекла

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 1 738 Коментарів: 1

Розшукують свідків

30 квітня, о 12.55, на кв.101 в районі будинку №3 жінка за кермом чорного позашляховика збила 9-річну дитину та втекла з місця пригоди. Про це ТЪ розповіла мама постраждалого.


Хлопчик йшов з другом, автівка наїхала йому на ногу. Жінка вийшла з автівки, накричала на дитину, сіла назад і поїхала. Хлопець запам'ятв, що на задньому сидіні у водійки була ще руда собака.


Зараз дитина у лікарні, в нього опухла нога. Мама розшукує свідків події. Якщо ви щось бачили, або знаєте водійку - дзвоніть за тел. 098-04-59-129 (Олена).


Доповнено:


Як повідомили у пресслужбі поліції, дитина отримала незначні травми. На місці працюють патрульні.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук ДТП
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Коментарі: 1

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hunter:
Сьогодні, 14:54

А что по этому поводу скажет наша система видео?Лишь бы не сломались в том районе камеры.


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