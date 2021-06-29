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Автоматизовану систему моніторингу земельних відносин в Україні планують запустити вже 27 серпня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 346

 

Користування системою буде безкоштовне, а данні знаходитимуться у вільному доступі

В Україні планують запустити автоматизовану систему моніторингу земельних відносин 27 серпня, інформує інформаційно-аналітичний портал Мінагрополітики.

У межах системи здійснюватиметься облік та відстежування стану земельних відносин, що було регламентовано відповідно до ухваленого Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №1423-ІХ в Україні.

Адміністратором цієї системи буде державне підприємство, котре займається адмініструванням Державного земельного кадастру. 

Система використовуватиме дані Державного земельного кадастру, Реєстру речових прав, податкової служби, державної статистики та інших органів.

Користування системою буде безкоштовним, а всі дані розміщуватимуться у відкритому доступі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: земля продаж землі
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