Як бізнесмен із Кременчука Олександр Кодак за 5 років перетворився на «залізну людину»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 239

Історія спортсмена з Кременчука, який за короткий час не лише скинув 20 кг, а й став одним із найвитриваліших людей України

Щойно спека спадає, а сонце ховається за обрій, виходить він… Він біжить лісом і наводить шороху під Кременчуком. Він – герой нашої розповіді, бізнесмен Олександр Кодак, який став переможцем на останньому ультрамарафоні. Наш спортсмен у Києві на нічному ультрамарафоні фінішував першим на дистанції 50 км із результатом 3:14:02. Тепер Олександр Кодак представить Україну на чемпіонаті світу в Китаї.

Олександр Кодак та Сергій Година на нічному ультрамарафоні у Києві

«Натрапив на ролик про банкіра, який бігав»

За плечима Олександра Кодака не один підкорений марафон, триатлон і побиті особисті рекорди. Так було не завжди. Ще 5 років тому вага Олександра складала 92 кг (зараз на 20 кг менше). Він помітив, що життя й бізнес йому стали не цікаві.

Олександр після першої пробіжки у 2014 році

- Подивився ролик в YouTube «Як стати айронменом». Натрапив на ролик про банкіра, який бігав. Також переглянув кілька роликів про чемпіонат світу з триатлону Ironman. Зробив для себе мотивацію, що треба починати щось змінювати у своєму житті, - розповів Олександр Кодак.





У квітні 2014 року не все вдавалося з першого разу. Бігав спочатку один раз на три дні, відчував нестерпний біль у верхній частині стопи, навіть звертався до лікаря, думаючи, що це перелом. Коли біль стихав – продовжував бігти й досяг позначки 10 км. Робота, ремонт вдома… й знову довелося відкласти біг, до того ж набрав ще 5 кг. Зібравшись із силами, Олександр знову побіг взимку 2015 року, у березні записався до басейну «Нептун» і паралельно зареєструвався на перший свій напівмарафон. Змагання відбулися у Києві 26 квітня 2015 року. До цього спортсмен готувався 6 тижнів і з зайвою вагою подолав дистанцію. Після цього Олександр Кодак зрозумів, що немає нічого неможливого. Наступного місяця Олександр купує велосипед і готується до першого у своєму житті триатлону спринт (750 м плавання, 20 км велогонка, 5 км біг). Олександр фінішував 8-м із 80 учасників.

Брат із вагою 120 кг також «підсів» на біг

Олександр та Роман Кодаки (родом з Добровеличівки Кіровоградської області) разом підкорюють марафони й різноманітні змагання. Проте Роман прийшов до спорту трохи пізніше. Брат Олександра також страждав на зайву вагу (120 кг), яка позначалася на здоров’ї. Коли Олександр підкорював дистанції – брат кепкував, проте згодом взяв і побіг.

- У Дніпрі відбувся триатлон Кубку Європи, де змагалися любителі та професіонали. Я сказав брату, що він має бути на старті. Місто буде перекрито й не зможеш проїхати на автомобілі, бери велосипед і приїжджай. Він дивився й знімав, як ми пливли… у нього були такі емоції за камерою, що я зрозумів – у нього щось відбувається в голові. Він, мабуть, зрозумів, що також може почати бігати - додав Олександр.





Олександр зауважив: «Головне - побачити старт і стартонути, а далі піде».

Брати Кодак разом підкорюють спортивні вершини

Триатлон – це стиль життя

- Триатлон – нелегкий вид спорту, він багатофункціональний, який треба тренувати. Мабуть, підприємці, у яких не все легко складається у житті, обирають нелегкі шляхи. Я обрав такий шлях. Мені подобається долати себе та дистанцію, змагатися з іншими учасниками. У мене була ціль у 2015 році зробити Ironman (заплив 3,86 км, заїзд на велосипеді 180 км, марафонський забіг 42 км, загалом 225 км). Триатлон – це стиль життя, - поділився Олександр.



До цієї дистанції Олександр готувався 3,5 року. Коли він її закінчив, то з легкістю долав половинки Ironman: 1 Ironman, 9 половинок Ironman та більше 10 марафонів.

Зараз Олександр Кодак у такій формі, що нічний ультрамарафон у Києві пройшов майже без підготовки.

Змагання захопили ще одне хобі Олександра

- У 2018 році Олександр завдяки змаганням подорожував не лише в Україні, а й за кордоном. До карантину побував і на Кіпрі, і в Туреччині, Данії, Польщі…

Коронакриза перекрила нам усі плани зі стартів. Цього року також не відбулися змагання на Кіпрі, Будапештський марафон, половинка Ironman у Гдині Польща. Але нічого, разом із братом готуємося до кінця року побувати на Кіпрі та у Гдині на половинці Ironman, - сказав Олександр.

Харчування має значення

Спортсмен із Кременчука розповів, що не лише фізичні вправи, а й харчування має велике значення.

- З раціону прибрали кондитерські вироби, цукор… Я маю на увазі додатковий цукор. Мед – має бути в раціоні. Додали більше фруктів та овочів, білок: рибу й м’ясо. Молочні продукти в міру. Має бути жирний сир, який насичує організм. Такі продукти, як швидкі цукри, вуглеводи – слід прибрати з раціону.

До цього можна віднести й спортивне харчування (на основі білка), але воно необов’язкове. Організм слід насичувати необхідними елементами, він сам сигналізуватиме, коли хочеш їсти.

«Хто хоче, той знайде можливість, хто не хоче – знайде виправдання»

- Зараз живу в Потоках, у мене там дача біля лісу та річки, де я можу проводити швидкісні роботи. Придбав два велосипеди й готуюся на полтавській трасі. Хто хоче, той знайде можливість, хто не хоче – знайде виправдання. Це про будь-який спорт: якщо людина хоче цим займатися та підтримувати форму, виступати на чемпіонатах України та Європи, то знайде собі місце для тренування.

Сини Олександра беруть приклад з батька й разом займаються спортом