Підвищення пенсій для людей, старших за 75 років, перенесли на жовтень

З 1 липня люди, які старші за 75 років, мали б отримати підвищення пенсій - але Уряд не розрахував фінансові можливості, тож старт програми 75 плюс перенесли на жовтень. Про таке 26 червня повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Загалом планується підвищення пенсійних виплат на 400 гривень.
Вона додала, що в наступному році і 500 гривень, які додатково платять 85-літнім, і 400 гривень 75-літнім не будуть знецінюватися. Вони будуть також підлягати індексації.