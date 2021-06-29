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Підвищення пенсій для людей, старших за 75 років, перенесли на жовтень

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 707 Коментарів: 3

 

Раніше в Уряді заявляли, що для цієї категорії населення збільшать виплати з 1 липня

З 1 липня люди, які старші за 75 років, мали б отримати підвищення пенсій - але Уряд не розрахував фінансові можливості, тож старт програми 75 плюс перенесли на жовтень. Про таке 26 червня повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Загалом планується підвищення пенсійних виплат на 400 гривень.

- На 1 жовтня. Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму «75 плюс». По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця, - сказала Лазебна.

Вона додала, що в наступному році і 500 гривень, які додатково платять 85-літнім, і 400 гривень 75-літнім не будуть знецінюватися. Вони будуть також підлягати індексації.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пенсії підвищення перенесення програма 75+
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Коментарі: 3

1 070
antikola:
Сьогодні, 10:07

правильно, пусть еще поживут, а то ишь карман уже наготовили


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3 158
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zzzzzz:
Сьогодні, 12:37

главное чтоб Витренко, Арахамии, сыроже Лещенко, Наему, Залищук, третьяковой, Потураеву, Тимошенко кирюхе...хватало, по лимону в месяц. а 400 грн 75 летним пенсионерам, то такое-подождуи еще 


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Кавоман:
Сьогодні, 13:52

"...але Уряд не розрахував фінансові можливості,..."

 

Брехня. Черговий потужний струмінь в очі та вуха зелохотрату. У жовтні ще щось придумають. А потім ще і ще.

А потім потерпілий янелох вийде та скаже - "Бачите ще скільки треба зробити!. Мені треба на другий термін і буде вам ще більше щастя... Вірте мені, я вас не обману!"


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