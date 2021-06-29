Підвищення пенсій для людей, старших за 75 років, перенесли на жовтень

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 707 Коментарів: 3

Раніше в Уряді заявляли, що для цієї категорії населення збільшать виплати з 1 липня

З 1 липня люди, які старші за 75 років, мали б отримати підвищення пенсій - але Уряд не розрахував фінансові можливості, тож старт програми 75 плюс перенесли на жовтень. Про таке 26 червня повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Загалом планується підвищення пенсійних виплат на 400 гривень.

- На 1 жовтня. Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму « 75 плюс » . По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця, - сказала Лазебна.

Вона додала, що в наступному році і 500 гривень, які додатково платять 85-літнім, і 400 гривень 75-літнім не будуть знецінюватися. Вони будуть також підлягати індексації.