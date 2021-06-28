«Таємниці України для тебе»: 1 липня в Кременчуці презентують міжнародний проєкт

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1 липня 2021 року в Кременчуці представлять міжнародний культурно-соціальний проєкт «Таємниці України для тебе»

Благодійний Фонд «Чисті Серцем» та Центр української культури у місті Таллінн, Естонія, започаткували міжнародний культурно-соціальний проєкт «Таємниці України для тебе».

Цей проєкт — вимога часу і необхідність, вважають ініціатори. Адже давно назріла потреба створення єдиної бази видів народних ремесел, зібрання рецептів автентичної української кухні, популяризація історичних, природних та культурних об’єктів з різних регіонів України.

Очікується, що участь в проєкті візьмуть близько 1 млн осіб (діти й дорослі) з різних куточків України. Переможці отримують цінні подарунки.

У проєкті «Таємниці України для тебе» свою майстерність демонструють і талановиті кременчужани.

Снітко Людмила, відома кременчуцька письменниця, член ради Спілки літераторів «Славутич», переможець та фіналіст численних літературних конкурсів разом зі своєю онукою Анастасією Гуденко, ученицею 5 класу Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя, презентувала автентичну страву - «Борщ із карасями». Ця страва у сім’ї письменниці не є рідкісною та екзотичною. Але не кожен українець знає, що ж то воно за диво таке – борщ із карасями!

Представили свої творчі роботи й пдагоги Кременчуцького міського центру позашкільної освіти.

Унікальні витинанки зачаровують своєю витонченістю та майстерністю, автором яких є Король Дмитро, член Національної спілки художників України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат обласної премії імені Панаса Мирного, керівник гуртка народної творчості Кременчуцького міського центру позашкільної освіти.

Поліщук Оксана Юріївна, керівник гуртка образотворчого мистецтва, презентувала чудові прикраси, композиції, виготовлені зі шкіри.

Також на конкурс представлено роботи, створені в цікавій техніці – нетканий гобелен, автором яких є Ткаченко Алла Вікторівна, педагог Кременчуцького міського центру позашкільної освіти.

Свою творчість у проєкті представила Ольга Сидоренко, директор студії креативних мистецтв «ArtElf» .

Співорганізатори проєкту:

Анатолій Лютюк – Керівник центру української культури у м.Таллінн (Естонія)

Василь Вишиванюк – Почесний консул Угорщини в м.Івано-Франківськ та Івано-Франківській обл.

Павло Клімкін – Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках

Ірина Рабарська – Директор БО «Благодійний фонд «Чисті серцем»

Орієнтовна програма зустрічі організаторів проєкту «Таємниці України для тебе!»: