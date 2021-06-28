Ferrexpo розглядає різні плани щодо зниження вуглецевого сліду

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Ferrexpo, швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні, виступить партнером Міжнародного форуму «Декарбонізація сталевої індустрії: виклик для України» , який відбудеться 14 липня в офлайн- і онлайн-форматі.

Ferrexpo прагне забезпечувати своїх споживачів найбільш високоякісною залізорудною сировиною, розуміючи рівень екологічного навантаження, який чинять метпідприємства на довкілля. За 2020 рік Ferrexpo інвестувала у виробництво $206 млн, а з моменту IPO – $2,75 млрд. Також у 2020 році компанія вклала $17 млн ​​в екологічні проєкти.

У рамках сприяння декарбонізації всього ланцюжка виробництві сталі Ferrexpo знижує викиди СО2 у процесі видобутку залізної руди й виробництві окатишів. За 2020 рік питомі викиди СО2 на тонну продукції знизилися на 16%, включаючи скорочення на 8% викидів у виробництві окатишів і на 21% скоротилися викиди, пов’язані з електроенергією, що купується.

Компанія розглядає різні плани щодо подальшого зниження вуглецевого сліду. У короткостроковій перспективі Ferrexpo має намір розширювати закупівлі «зеленої» електроенергії для виробничих потреб. У довгостроковій перспективі компанія вивчає можливість будівництва власної сонячної електростанції, а також переходу на водень для виробництва окатишів і збільшення обсягу випуску продукції, DR-окатишів. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені: в 2020 році Ferrexpo виробила 339 тис. т DR-окатишів, які були відвантажені пробної партією.

«Декарбонізація металургії не є завданням лише металургійних підприємств. У цьому процесі мають брати участь і залізорудні компанії, і постачальники електроенергії, і державні інститути. Тільки за умови їх спільної взаємодії можливо досягти вуглецевої нейтральності», – зазначив Джеймс Норт, виконувач обов’язків генерального директора Ferrexpo.



