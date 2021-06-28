За добу на Полтавщині виявили 10 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 464

За інформацією апарату РНБО, станом на ранок 28 червня в Полтавській області виявили 10 нових випадків COVID-19. Летальних випадків не зафіксовано взагалі.

Щодо ситуації по Україні, протягом доби коронавірус підтвердили у 285 громадян.

Госпіталізували 384 людини, померли 9 пацієнтів, а одужали 723 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Протестували за вчора методом ПЛР - 12 098 осіб, методом ІФА-2 442 осіб, Експрес - тестами-4 937 осіб.