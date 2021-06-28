У Кременчуці «красотку» зобов'язали повернути гроші за шопінг

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 1 502

У Кременчуці «Красотку», а точніше особу, що прикриваючись інстаграм акаунтом krasotka_shoping дурила людей можуть «закрити» на два роки. Принаймні такий вирок виніс Автозаводський суд.

За матеріалами справи, аферистові вдалося здійснити майже півсотні фейкових угод купівлі-продажу. Суми виплат, які заходили на рахунок псевдопродавця коливаються від 200 до 2000 гривень.

Люди думали, що перераховують гроші за куплений одяг, а насправді шахрай використовував їх на власні потреби.

Наразі всі технічні засоби вилучено, за рішенням суду гроші за «покупки» мають повернути обдуреним покупцям, а шахраєві загрожує 2 роки ув'язнення.