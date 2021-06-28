Кременчуцька мисткиня Оксана Бойко отримала орден «За розбудову України»

Під час персональної виставки кременчуцької мисткині Оксани Бойко, що відбулася 25 червня у Полтаві, талант художниці вшанували нагородою - орденом «За розбудову України». Про це повідомила сама пані Оксана на персональній сорінці у Facebook.
Нагороду вручив директор Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин імені Нурсултана Назарбаєва, президент Український фонд Культури імені Бориса Олійника, член призидіума Товариства «Значення» України Микола Степаненко.
Під час урочистої промови він наголосив:
Микола Степаненко розповів, що саме проєкт «Легенди Кременчука» об'єднав Кременчук, обласний центр Полтаву, та столицю - Київ з метою збереження культурної спадщини українського народу. А орден «За розбудову України» є найвищою відзнакою народної пошани.
Вітаємо пані Бойко та бажаємо їй подалььших успіхів та творчого натхнення!