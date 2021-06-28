«У книг канікул не буває»: 30 червня юних читачів запрошують взяти участь в цікавому заході

Сьогодні, 14:58 Переглядів: 190

Юнацький відділ Центральної міської бібліотеки 30 червня запрошує юних читачів взяти участь в цікавому та пізнавальному заході «У книг канікул не буває».

На гостей чекає цікава інформація, чудові літературні новинки на будь-який смак, веселі ігри, конкурс на кращий малюнок на асфальті, для любителів книг та котиків - креативний майстер-клас від бібліотекаря. А ще можна буде зафіксувати свій зріст разом з веселим жирафом-ростометром на початку канікул, а потім та дізнайтеся наскільки він зміниться за літо!

Захід відбудеться за адресою: вул Європейська буд.66/13, контактна особа - провідний бібліотекар Тимощук Л.В.