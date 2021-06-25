24 червня в Кременчуці виявили 8 нових випадків COVID-19

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24 червня в Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 3 жінки віком від 34 до 81 років, 2 чоловіка віком 35 і 42 років та 3 дитини від 2 до 15 років. Із них 7 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 39 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 17 пацієнтів.

Всього зареєстровано 9365 випадків: одужало 8949, померло 271.