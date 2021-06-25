Сьогодні та на вихідних у Кременчуці пожежонебезпечно

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 406

За даними УкрГідрометцентру, 25 червня та на вихідних 26 та 27 червня на території Полтавської області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники нагадують, про правила пожежної безпеки

Пожежі – найбільш масові і розповсюджені лиха: вони відбуваються практично в усіх районах нашої країни, особливо влітку в лісах, на торф’яниках, полях, у житлових будівлях і на промислових підприємствах. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин, зазнають каліцтв і гинуть люди.

Причинами виникнення пожеж у природних екосистемах можуть бути - кинутий недопалок або сірник, розведення вогнища і необережне поводження з ним, роботи у лісових районах (утилізація сміття, будівництво і т. д.), випалювання трави на лісових галявинах. У 90% випадків причина виникнення лісових пожеж – людина.

Аби уникнути подібного, слід пам'ятати, що розпалювати вогнища й застосовувати відкритий вогонь у лісі забороняється! За сухої погоди достатньо найменшої іскри, щоб спалахнуло велике полум'я, особливо у хвойному лісі. Забороняється розпалювати багаття на торфовищах, поблизу копиць сіна, скирт соломи. Пожежну небезпеку становлять і старі пні та сушняк.

Слід дуже пильно наглядати за дітьми, адже, користуючись свободою, вони можуть підпалити чагарник чи сушняк. Їхні пустощі з вогнем – дуже небезпечні.

Правила безпеки під час виникнення пожежі в природних екосистемах: