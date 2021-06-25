Сьогодні та на вихідних у Кременчуці пожежонебезпечно

Рятувальники нагадують правила безпеки
За даними УкрГідрометцентру, 25 червня та на вихідних 26 та 27 червня на території Полтавської області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Рятувальники нагадують, про правила пожежної безпеки
Пожежі – найбільш масові і розповсюджені лиха: вони відбуваються практично в усіх районах нашої країни, особливо влітку в лісах, на торф’яниках, полях, у житлових будівлях і на промислових підприємствах. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин, зазнають каліцтв і гинуть люди.
Причинами виникнення пожеж у природних екосистемах можуть бути - кинутий недопалок або сірник, розведення вогнища і необережне поводження з ним, роботи у лісових районах (утилізація сміття, будівництво і т. д.), випалювання трави на лісових галявинах. У 90% випадків причина виникнення лісових пожеж – людина.
Аби уникнути подібного, слід пам'ятати, що розпалювати вогнища й застосовувати відкритий вогонь у лісі забороняється! За сухої погоди достатньо найменшої іскри, щоб спалахнуло велике полум'я, особливо у хвойному лісі. Забороняється розпалювати багаття на торфовищах, поблизу копиць сіна, скирт соломи. Пожежну небезпеку становлять і старі пні та сушняк.
Слід дуже пильно наглядати за дітьми, адже, користуючись свободою, вони можуть підпалити чагарник чи сушняк. Їхні пустощі з вогнем – дуже небезпечні.
Правила безпеки під час виникнення пожежі в природних екосистемах:
- не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень
- не тікайте від полум`я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом
- з небезпечної зони, до якої наближається полум`я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму поширення вогню
- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі, – воно тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини
- гасити полум`я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами
- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв`язок за допомогою голосу
- будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас
- після виходу із осередку пожежі негайно поінформуйте місцеву пожежно-рятувальну службу за телефоном «101» про місце, масштаб та характер пожежі.