На Полтавщині моторошна смертельна ДТП

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Фура не розминулася з легковиком

Поліція Полтавщини наразі встановлює обставини ДТП, в якій одна людина загинула та одна травмована.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до поліції Полтавщини сьогодні, 25 червня, близько 4.00. Як повідомляли очевидці, на автодорозі Решетилівка-Кобеляки, поблизу села Хоружі, зіткнулися вантажний автомобіль Volvo та легковий ВАЗ.

Унаслідок ДТП 31-річний водій автомобіля ВАЗ від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. А 31-річного пасажира легковика із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до полтавської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.