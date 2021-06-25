«Кремінь» 2012 завоював «срібло» в турнірі пам’яті Олега Бабаєва

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 312

На стадіоні «Динамо» у Полтаві юні футболісти «Кремінь» 2012 завоювали срібні нагороди. Участь у змаганнях взяли дві кременчуцькі команди: Вихованці Володимира Дичка та Олега Казьмірчука.

Вихованці Казьмірчука перемогли «Голден Ігл 1» (3:0), «Металург 2» Запоріжжя (3:0) та поступилися «Ворсклі 2» (1:2) і «Металісту 1925» (3:1), також розписали мирову з ДЮФШ ім. Горпинка – 1:1. У півфіналі «Кремінь-1» здолав «Білопілля» 11:1.

«Кремінь 2» 2012 (вихованці Дичка) перемогли «Молодь» (1:0), «Ворсклу» (2:0), поступилися «Металургу» (1:2) й розгромили «Білопілля» (7:0) і «Голден Ігл 2» (4:0). У півфіналі наші хлопці зійшлися з «Голден Ігл 1» де перемогли з рахунком – 2:1. У фіналі «Кремінь» поступився запорізькому «Металургу» (4:0).

Нагороджував переможців та призерів турніру капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков.

Визначили гравців «Кременя» серед кращих: кращий нападник – Данііл Волошин, кращий гравець – Дмитро Какоулін.