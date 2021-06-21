Біжать заради дітей: у Кременчуці відбудеться благодійний забіг Mu Poryad HalfMarathon

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 220

4 липня, о 18.00, у тенісному клубі «Прем'єр» стартує благодійний забіг Mu Poryad HalfMarathon. Виручені кошти від забігу підуть на встановлення дитячого майданчика на території тенісного клубу «Прем’єр», яким зможуть користуватися усі кременчужани.

Участь у забігу можуть взяти як дорослі, так і діти. Дистанції розраховані на 5, 10, 21 км та спеціальна дистанція для дітей до 7 років. Також є можливість активно повболівати за учасниками забігу. Долучилася також спортивна агенція «Кремень Стайл», на cайті якої KremenStyle.com ви можете попередньо зареєструватися.

А 25 липня у тенісному клубі «Прем'єр» відбудеться великий благодійний спортивний фестиваль. Спортивні гуртки та секції зможуть познайомити кременчужан зі своїм видом спорту, а гості - за один десь спробувати себе у кількох видах спорту.