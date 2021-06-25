Свідоцтво про народження з доставкою до дверей: «єМалятко» відкриває нові можливості

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 374

Відтепер при оформленні документу онлайн можна замовити послугу доставки у поштове відділення або кур’єром

Батьки Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини вже можуть користуватися новою послугою в рамках програми «єМалятко»: за кілька днів після оформлення свідоцтва про народження отримати перший документ малюка з доставкою просто до дверей. Про таке інформує сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Суми.

Щоб отримати свідоцтво поштою, треба зареєструватися на порталі «Дія» за посиланням та при замовленні обрати опцію «отримати поштою». «Укрпошта» доставить документ протягом 2-х днів в межах області та 3-х днів в межах України.

Вартість послуги становить 46 гривень з доставку у відділення і 66 гривень за кур’єрську доставку.