Скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач підкорив чемпіонат Європи в Інсбруці

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 513

Розпочався сезон європейських стартів зі швидкості Кубком Європи в Інсбруці. Кременчуцький скелелаз Ярослав Ткач змагався у головному місті провінції Тіроль у західній Австрії. Наш спортсмен лише на долі секунди поступився скелелазу із Франції й завоював срібло Кубку Європи.

Ярослав Ткач - 19-річний професійний скелелаз на швидкість, член збірної України, наразі є 8-м у світовому рейтингу скелелазів.

23 червня в Австрійському місті Інсбрук проходив континентальний кубок Європи зі скелелазіння. У змаганнях на швидкість взяли участь найсильніші спортсмени з більшості європейських країн. Слід выдзначити, що всі 8 учасників від України в кваліфікаційному раунді показали гідні результати та пройшли в фінальні 16-ки. Раптова злива завадила розпочати фінали вчасно, та зробило трассу слизькою та непередбачуваною, але це не завадило Ткачу Ярославу. Він не робив помилок і напруженій боротьбі здобув срібло.

Вітаємо тренерів, спортсмена та Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, де він навчається.