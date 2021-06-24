Графік відключення електроенергії на 25 червня: хто з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 647

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії в місті 25 червня. В цей день ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

просп. Свободи, 34А, 36А, 38, 38А;

вул. Василя Симоненка;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколая Міхновського;

вул. Чайковського;

вул. Луначарського;

пров. Кутузова;

пров. Арсенальний, 35;

туп. Глобинський;

туп. Степана Разіна;

туп. Бажана.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: