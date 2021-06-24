Кременчук

Графік відключення електроенергії на 25 червня: хто з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 647

 

Головна причина відключень – проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії в місті 25 червня. В цей день ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • просп. Свободи, 34А, 36А, 38, 38А;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Соснівська;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколая Міхновського;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Луначарського;
  • пров. Кутузова;
  • пров. Арсенальний, 35;
  • туп. Глобинський;
  • туп. Степана Разіна;
  • туп. Бажана.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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