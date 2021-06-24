Графік відключення електроенергії на 25 червня: хто з кременчужан залишиться без світла

Головна причина відключень – проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії в місті 25 червня. В цей день ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі.
З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- просп. Свободи, 34А, 36А, 38, 38А;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського;
- вул. Луначарського;
- пров. Кутузова;
- пров. Арсенальний, 35;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий.