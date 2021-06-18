Юних чемпіонів запрошують на аматорські велоперегони

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27 червня юних чемпіонів запрошують на аматорські перегони. Змагання відбудуться на площі Перемоги, 2.

9.30 - 10.15 - реєстрація учасників

- реєстрація учасників 10.30 - початок змагань

До участі в змаганнях допускаються юні велосипедисти: хлопчики та дівчатка віком від 5 до 10 років.

На кожного учасника чекає заохочення.

Телефон для довідок: (097)121-72-28, (067)405-50-28

Переможці отримають цінні призи.

- Запрошуємо гостей та містян Кременчука на велоперегони «Юні Чемпіони», які відбудуться 27 червня на площі Перемоги. Для прийняття участі в змаганнях чекаємо дітей віком від 5-10 років (при наявності власного велосипеда). Реєстрація буде проводитися за годину до перегонів (батьки заповнюють картку на дитину), - йдеться у повідомленні організаторів.