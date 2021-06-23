Спецпідрозділ, про який складають легенди і знімають фільми, святкує 27-му річницю створення

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Життя – Батьківщині, честь ‒ нікому! З таким девізом бійці ЦСО «А» продовжують захищати Україну для українців

Сьогодні, 23 червня, Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України виповнюється 27 років.

За цей час його бійці провели тисячі спецоперацій і затримали тисячі злочинців. Про цей спецпідрозділ складають легенди і знімають фільми. Співробітники ЦСО «А» першими були на передовій в зоні проведення Операції Об‘єднаних сил і першими, на жаль, втратили побратима у квітні 2014 року.



Життя – Батьківщині, честь ‒ нікому! З таким девізом бійці ЦСО «А» продовжують захищати Україну для українців!

У Кременчуці працює 5 управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки. Бійці не показують своїх облич та не розповідають про героїчні вчинки, вони роблять свою роботу тихо й непомітно.

Співробітники ЦСО «А» лише іноді стають героями наших матеріалів. Так у листопаді 2018 року бійці центру спецоперацій «А» врятували життя хлопцю, який впав у кар'єр.