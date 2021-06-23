Що, де, коли: етапи вступної кампанії 2021

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 388

Документи треба буде подати до 2 серпня

Міністерство освіти та науки України дало абітурієнтам роз’яснення щодо термінів та етапів вступної кампанії.

З 1 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів: усі, хто вступає до ВНЗ, повинні зареєструвати на сайті свій електронний кабінет. Ті з них, хто користується пільгами, зможуть подати електронну заяву – проте, для цього треба буде мати хоча б один сертифікат ВНО та звернутися в обраний навчальний заклад для внесення в реєстр пільговиків.

Не пізніше 24 червня відбуватиметься реєстрація для складання вступних іспитів та творчих конкурсів. Тут сертифікати ВНО не потрібні, але треба буде надати:

заяву;

копію документа, що підтверджує особу;

фотографію 3х4 см;

копію документа про здобуття повної середньої освіти;

копію документу, що підтверджує право брати участь у вступному іспиті (пільги).

З 1 по 13 липня в іспитах для пільговиків та творчих конкурсах приймуть участь ті, хто планує навчатися на бюджеті, а з 14 по 23 липня – лише контрактники.

З 17 по 19 липня у навчальних закладах проходитимуть співбесіди.

Не пізніше 28 липня оприлюднять рейтингові списки.

До 18.00 2 серпня необхідно буде надати оригінали документів. Це можна зробити особисто, надіслати поштою (з обов’язковим описом вкладень) або електронною поштою (з електронним підписом).

9 серпня відбудеться зарахування на бюджет, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.