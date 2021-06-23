Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь-2» та «Ягуар» здобули перемоги в чемпіонаті Полтавської області з футболу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 353

 

Одна з команд зіграла вдома, інша - на виїзді

21 травня дві кременчуцькі футбольні команди зіграли черговий тур в рамках чемпіонату Полтавської області. «Ягуар» вдома прийняв СК «Геологію» на стадіоні «Нафтохімік». Наші футболісти мінімально перемогли суперника.

Ще одна кременчуцька команда разом з вболівальниками вирушила до Градизька. «Кремінь-2» переміг «Темп», за «синьо-білих» відзначилися на 42 хв Оденцов та Оленченко (82 хв).

 

Кременчуцьку команду палко підтримували хлопці та дівчата, які гнали «Кремінь-2» вперед.

Результати 7 туру, 21 червня

  • «Стандарт» (Нові Санжари) – «Альтаір» (Бутенки) - 8:0
  • ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) – ФК «Дружба» (Очеретувате) - 1:1
  • «Темп» (Градизьк) – «Кремінь-2» (Кременчук) - 0:2
  • «Ягуар» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - 1:0

Анонс 8 тур, 26 червня (субота):

  • «Семенівка» (Семенівка) – «Стандарт» (Нові Санжари)
  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – «Темп» (Градизьк
  • «Альтаір» (Бутенки) – «Ягуар» (Кременчук)
  • «Кремінь-2» (Кременчук) – ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні)
  • ФК «Дружба» (Очеретувате) – команда вільна від ігор

Анонс, 9 тур, 28 червня (понеділок):

  • «Ягуар» (Кременчук) – «Семенівка» (Семенівка)
  • ФК «Дружба» (Очеретувате) – «Кремінь-2» (Кременчук)
  • «Темп» (Градизьк) – «Альтаір» (Бутенки)                   
  • ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)           
  • «Стандарт» (Нові Санжари) – команда вільна від ігор.   
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Євгенія Бєлік
Теги: футбол Ягуар Кремінь-2
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