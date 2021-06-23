«Кремінь-2» та «Ягуар» здобули перемоги в чемпіонаті Полтавської області з футболу

Одна з команд зіграла вдома, інша - на виїзді
21 травня дві кременчуцькі футбольні команди зіграли черговий тур в рамках чемпіонату Полтавської області. «Ягуар» вдома прийняв СК «Геологію» на стадіоні «Нафтохімік». Наші футболісти мінімально перемогли суперника.
Ще одна кременчуцька команда разом з вболівальниками вирушила до Градизька. «Кремінь-2» переміг «Темп», за «синьо-білих» відзначилися на 42 хв Оденцов та Оленченко (82 хв).
Кременчуцьку команду палко підтримували хлопці та дівчата, які гнали «Кремінь-2» вперед.
Результати 7 туру, 21 червня
- «Стандарт» (Нові Санжари) – «Альтаір» (Бутенки) - 8:0
- ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) – ФК «Дружба» (Очеретувате) - 1:1
- «Темп» (Градизьк) – «Кремінь-2» (Кременчук) - 0:2
- «Ягуар» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - 1:0
Анонс 8 тур, 26 червня (субота):
- «Семенівка» (Семенівка) – «Стандарт» (Нові Санжари)
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – «Темп» (Градизьк)
- «Альтаір» (Бутенки) – «Ягуар» (Кременчук)
- «Кремінь-2» (Кременчук) – ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні)
- ФК «Дружба» (Очеретувате) – команда вільна від ігор
Анонс, 9 тур, 28 червня (понеділок):
- «Ягуар» (Кременчук) – «Семенівка» (Семенівка)
- ФК «Дружба» (Очеретувате) – «Кремінь-2» (Кременчук)
- «Темп» (Градизьк) – «Альтаір» (Бутенки)
- ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
- «Стандарт» (Нові Санжари) – команда вільна від ігор.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Євгенія Бєлік