«Кремінь-2» та «Ягуар» здобули перемоги в чемпіонаті Полтавської області з футболу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 353

Одна з команд зіграла вдома, інша - на виїзді

21 травня дві кременчуцькі футбольні команди зіграли черговий тур в рамках чемпіонату Полтавської області. «Ягуар» вдома прийняв СК «Геологію» на стадіоні «Нафтохімік». Наші футболісти мінімально перемогли суперника.

Ще одна кременчуцька команда разом з вболівальниками вирушила до Градизька. «Кремінь-2» переміг «Темп», за «синьо-білих» відзначилися на 42 хв Оденцов та Оленченко (82 хв).

Кременчуцьку команду палко підтримували хлопці та дівчата, які гнали «Кремінь-2» вперед.

Результати 7 туру, 21 червня

«Стандарт» (Нові Санжари) – «Альтаір» (Бутенки) - 8:0

ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) – ФК «Дружба» (Очеретувате) - 1:1

«Темп» (Градизьк) – «Кремінь-2» (Кременчук) - 0:2

«Ягуар» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - 1:0

Анонс 8 тур, 26 червня (субота):

«Семенівка» (Семенівка) – «Стандарт» (Нові Санжари)

СК «Геологія-2» (Нова Галещина ) – «Темп» ( Градизьк )

Градизьк «Альтаір » (Бутенки) – «Ягуар» (Кременчук)

«Кремінь-2» (Кременчук) – ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні)

ФК «Дружба» (Очеретувате ) – команда вільна від ігор

Анонс, 9 тур, 28 червня (понеділок):