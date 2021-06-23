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На Вадима Пугачова Audi збив велосипедистку

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На місці працюють патрульні

23 червня, близько 12.30, на вул. Вадима Пугачова Audi збив велосипедистку.

Як повідомили у пресслужбі поліції, у 38-річної жінки травмована нога, жінку забрала «швидка», хоча переломів у неї немає.

На місці працюють патрульні.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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