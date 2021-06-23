Кременчук

Чекаємо спеку: в центрі Кременчука встановили туманоутворювач

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 300

 

Комунальники встановили рамку для охолодження

У центрі Кременчука комунальники встановили рамку для охолодження. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, у спекотну погоду вона дає дрібне розпорошування води. Проходячи крізь неї, в умовах високих температур зовнішнього повітря кременчужани зможуть освіжитися. Слідів від води на їх одязі не залишатиметься.

 

Варто відзначити, що цей досвід захисту від спеки в нашому місті використовується кілька років поспіль.

За інформацією КП «Кременчукводоканал, вона дає водяний туман високого тиску – екологічна та перспективна технологія, яка має дуже багато можливостей застосування, одну з яких  розкрили при проєктуванні, виготовленні та запуску  установки для охолодження.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: рамка площа Незалежності
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