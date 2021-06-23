Кременчук, Полтавщина

З Кременчука до Сум дістатися простіше: запускають рейс з автовокзалу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 149

  

Рейс здійснюється через Охтирку та Тростянець

З Кременчука запускають автобус до Сум. Про це повідомляє пресслужба Автовокзал Полтава.

- Ще більше можливостей доїхати до м. Суми. Розпочинає рух ще один денний автобусний рейс, - йдеться в повідомленні.
  • 14.30 - відправлення з автовокзалу Кременчука.
  • 16.40 - відправлення з центрального автовокзалу Полтави.
  • 19.30 - прибуття до Сум.

Рейс здійснюється через Охтирку та Тростянець.

Вартість квитків з Кременчука:

  • 250 грн - до Охтирки
  • 270 грн - до Тростянця
  • 300 грн - до м. Суми.

Вартість квитків з Полтави:

  • 135 грн - до Охтирки
  • 160 грн - до Тростянця
  • 220 грн - до м. Суми.
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Автор: Альона Душенко
Теги: автобус
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