З Кременчука до Сум дістатися простіше: запускають рейс з автовокзалу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 149

Рейс здійснюється через Охтирку та Тростянець

З Кременчука запускають автобус до Сум. Про це повідомляє пресслужба Автовокзал Полтава.

- Ще більше можливостей доїхати до м. Суми. Розпочинає рух ще один денний автобусний рейс, - йдеться в повідомленні.

14.30 - відправлення з автовокзалу Кременчука.

16.40 - відправлення з центрального автовокзалу Полтави.

19.30 - прибуття до Сум.

Рейс здійснюється через Охтирку та Тростянець.

Вартість квитків з Кременчука:

250 грн - до Охтирки

270 грн - до Тростянця

300 грн - до м. Суми.

Вартість квитків з Полтави: