З Кременчука до Сум дістатися простіше: запускають рейс з автовокзалу

Рейс здійснюється через Охтирку та Тростянець
З Кременчука запускають автобус до Сум. Про це повідомляє пресслужба Автовокзал Полтава.
- Ще більше можливостей доїхати до м. Суми. Розпочинає рух ще один денний автобусний рейс, - йдеться в повідомленні.
- 14.30 - відправлення з автовокзалу Кременчука.
- 16.40 - відправлення з центрального автовокзалу Полтави.
- 19.30 - прибуття до Сум.
Рейс здійснюється через Охтирку та Тростянець.
Вартість квитків з Кременчука:
- 250 грн - до Охтирки
- 270 грн - до Тростянця
- 300 грн - до м. Суми.
Вартість квитків з Полтави:
- 135 грн - до Охтирки
- 160 грн - до Тростянця
- 220 грн - до м. Суми.