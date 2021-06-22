В кварталі 278 та на Правобережжі Кременчука 23 червня не буде води

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 255

КП «Кременчукводоканал» попереджає мешканців правобережної частини міста та кварталу 278 про тимчасове відключення централізованого водопостачання 23 червня. Фахівці проведуть ремонтні роботи і заміну засувок та просять людей завчасно зробити запаси води.

З 8.30 і до закінчення ремонтних робіт (орієнтовно до 18.00) воду відключатимуть за адресами:

квартал 278, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 22А, 23, 25, 26, 35;

квартал 278, буд. 5 (магазин), 13Б (магазин), ЦТП-278 (КП «Теплоенерго»).

З 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно о 17.00) води не буде заадресами:

вул. Івана Приходька, буд. 33-65;

вул. Івана Приходька, буд. 38/5 - гімназія № 9;

вул. Івана Приходька, буд. 42, 42А, 44 – магазини, «Нова пошта»;

вул. Івана Приходька, буд. 57 (КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги»);

вул. Івана Приходька, буд. 58А – юридична контора;

вул. Івана Приходька, буд. 58Б – ПНС- 14;

вул. Івана Приходька, буд. 55 – ТОВ фірма «Профдезінфекція №1»;

вул. Івана Приходька, буд. 60/18 - ДП «Кременчукгаз-будсервіс»;

вул. Івана Приходька, буд. 65 – пекарня;

пров. Івана Кожедуба,буд. 2-18;

пров. Ракітіна, буд. 3-8;

пров. Ракітіна, буд. 7 - коледж КрНУ;

пров. Чубинського, буд. 1-16Б;

пров. Березневий, буд. 1-10.

Подробиці можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.