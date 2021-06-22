У кооперативі «Дормашівець» згоріла дача

Люди не постраждали
Сьогодні, 22 червня, вночі у кооперативі «Дормашівець», що у селі Потоки горів будинок. Як повідомляють оперативні служби, вогонь знищив шиферну покрівлю, вигоріли дрова та домашні речі, що були у вжитку.
За офіційною інформацією Кременчуцького районного управління держслужби надзвичайних ситуацій, вогонь майже знищив господарчу будівлю розміром 2 на 3 метри.
Наразі причини займання встановлюють оперативники.
Люди у пожежі не постраждали, більше того пожежним вдалося врятувати 3 кубометри дров.