Надзвичайні новини

У кооперативі «Дормашівець» згоріла дача

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 445 Коментарів: 1

 

Люди не постраждали

Сьогодні, 22 червня, вночі у кооперативі «Дормашівець», що у селі Потоки горів будинок. Як повідомляють оперативні служби, вогонь знищив шиферну покрівлю, вигоріли дрова та домашні речі, що були у вжитку.

За офіційною інформацією Кременчуцького районного управління держслужби надзвичайних ситуацій, вогонь майже знищив господарчу будівлю розміром 2 на 3 метри.

Наразі причини займання встановлюють оперативники.

Люди у пожежі не постраждали, більше того пожежним вдалося врятувати 3 кубометри дров.

1
Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

515
Кавоман:
Сьогодні, 11:04

Миші курили?


1 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх