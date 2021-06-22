Кременчук, Культура, Кременчуг

25 художників створили графіті у Кременчуці

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 786

 

Над графіті з кількох зображень художники працювали кілька днів

У Кременчуці в рамках конкурсу «Моя родина в серці України» створені графіті за торговим центром «СІТІ МОЛЛ», який розташований на Київській. 

Участь в проєкті підтвердили 25 художників, серед яких були як професіонали, так і аматори.


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Жанна Музика, Сергій Брильов
Теги: граффити стінопис
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