25 художників створили графіті у Кременчуці

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 786

Над графіті з кількох зображень художники працювали кілька днів

У Кременчуці в рамках конкурсу «Моя родина в серці України» створені графіті за торговим центром «СІТІ МОЛЛ», який розташований на Київській.

Участь в проєкті підтвердили 25 художників, серед яких були як професіонали, так і аматори.



