Депутат пропонує зробити аптеки в лікарнях Кременчука цілодобовими

Для цього треба внести обов’язкову умову в договори оренди комунальних приміщень під аптеки в міських лікарнях
Депутат Валерій Мірошниченко пропонує змінювати підхід до оренди приміщень у медичних закладах. А саме: поставити умови комерційним аптекам про цілодобову роботу. Про це він заявив 18 червня на засіданні регламентної депутатської комісії Кременчуцької міськради, яку очолює.
Він наголосив: якщо потрібних препаратів у лікарні немає, або ті, що є, не підходять дітям, батьки не можуть їх купити тут же, в аптеці лікарні у вечірній та нічний час.
Він запропонував від комісії дати доручення управлінню міського майна впродовж 2 тижнів зв’язатися з орендарем приміщення і внести додаткові умови – про цілодобову роботу аптеки в дитячій лікарні у нічний час.