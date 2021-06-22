Депутат пропонує зробити аптеки в лікарнях Кременчука цілодобовими

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 474

Для цього треба внести обов’язкову умову в договори оренди комунальних приміщень під аптеки в міських лікарнях

Депутат Валерій Мірошниченко пропонує змінювати підхід до оренди приміщень у медичних закладах. А саме: поставити умови комерційним аптекам про цілодобову роботу. Про це він заявив 18 червня на засіданні регламентної депутатської комісії Кременчуцької міськради, яку очолює.

- На мій превеликий подив, я з’ясував, що в дитячій лікарні аптека працює до 17.00. У суботу-неділю аптека взагалі не працює. Це комерційна аптека, яка знаходиться у будівлі дитячої лікарні. І ми з вами дали їй можливість там працювати та заробляти кошти, - підкреслив Валерій Мірошниченко.

Він наголосив: якщо потрібних препаратів у лікарні немає, або ті, що є, не підходять дітям, батьки не можуть їх купити тут же, в аптеці лікарні у вечірній та нічний час.

- Мені здається, це ненормальний підхід,- підсумував Валерій Мірошниченко.

Він запропонував від комісії дати доручення управлінню міського майна впродовж 2 тижнів зв’язатися з орендарем приміщення і внести додаткові умови – про цілодобову роботу аптеки в дитячій лікарні у нічний час.

- Мені здається, що така умова оренди має бути в усіх договорах оренди для аптек, які знаходяться у міських лікарнях, - заявив Мірошниченко та запропонував доопрацювати договори оренди.