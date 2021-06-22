Через Кременчук курсуватиме міжнародний автобус

З 18 червня розпочав рух новий автобусний рейс. Як повідомили у пресслужбі автовокзалу Полтави, відправлятиметься автобус з Полтави та Кременчука до Кишинева. Час відправлення з центрального автовокзалу Полтави: 15:10. З автовокзалу Кременчука: 18:00.
Маршрут руху автобуса:
– Полтава;
– Кременчук;
– Олександрія;
– Кропивницький;
– смт Окни;
– Дубосари;
– Вадуй-Луй-Воде;
– Кишинів.
Автобус відправляється щовівторка та суботи до Кишинева.
У зворотному напрямку до Полтави та Кременчука – щопонеділка та п’ятниці.