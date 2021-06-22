Через Кременчук курсуватиме міжнародний автобус

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Автобус відправляється щовівторка та суботи до Кишинева

З 18 червня розпочав рух новий автобусний рейс. Як повідомили у пресслужбі автовокзалу Полтави, відправлятиметься автобус з Полтави та Кременчука до Кишинева. Час відправлення з центрального автовокзалу Полтави: 15:10. З автовокзалу Кременчука: 18:00.

Маршрут руху автобуса:

– Полтава;

– Кременчук;

– Олександрія;

– Кропивницький;

– смт Окни;

– Дубосари;

– Вадуй-Луй-Воде;

– Кишинів.

Автобус відправляється щовівторка та суботи до Кишинева.

У зворотному напрямку до Полтави та Кременчука – щопонеділка та п’ятниці.